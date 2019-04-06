كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبين .. الهلال الأحمر الإماراتي ينقل طلاب الثانوية من الخيام إلى المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر طلاب الثانوية العامة في مديرية حطاط بمحافظة أبين، إفتتاح ثانوية الشهيد بالليل علوي والتي جرى تأهيلها بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

وتحدد موعد افتتاح المدرسة في اجتماع عقده د.ضاح المحوري مديرعام مكتب التربية والتعليم محافظة أبين بمنتصف الشهر الجاري .

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وشكر الدكتور وضاح المحوري الهلال الأحمر الإماراتي على دعمهم السخي لإنجاز مباني الثانوية بعد معاناة طويلة عاناها الطلاب وبانجاز الثانوية سيتمكن الطلاب من الحصول على أجواء دراسية جيدة بعدان كانوا يدرسون في الخيام.

فيما عبر صالح قدار مديرعام سرار عن سعادته البالغة لإنجاز هذا المشروع التربوي والتعليمي مهنئا مواطني المنطقة بإنجاز مشروع الثانوية في زمن قياسي ..منوها إلى أن هناك مشاريع تنموية أخرى ننوي إنجازها في مجالات التربية والصحة والمياه .

وقال : واجدها فرصة لمخاطبة الدولة ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ومحافظ أبين والدول والصناديق الداعمة لاستئناف العمل في أكبر مشروع طرق في محافظة أبين الى وهو مشروع طريق باتيس -رصد – معربان 96كيلوالذي يربط بين محافظتي لحج وأبين .