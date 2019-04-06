كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات المعارك الدائرة حول العاصمة الليبية طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التشكيل العسكري المعروف باسم "سرايا الدفاع عن بنغازي" انضمامه لقوات المجلس الرئاسي في طرابلس والمنطقة الغربية في الحرب ضد قوات الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وجاء هذا الموقف على لسان آمر "السرايا"، مصطفى الشركسي، في بيان مصور له أصدره بوقت متأخر من مساء الجمعة، أكد فيه عزمهم على التصدي لقوات الجيش الوطني في المنطقة الغربية.

ودعا الشركسي قوات الجيش الوطني الليبي إلى "الاستسلام" ورمي السلاح جانباً، قائلا: "استسلموا وسنضمن لكم سلامتكم"، كما طالب كل العسكريين بدعم "الثوار" في طرابلس ومحيطها.

Advertisements

هذا وقد أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، استعادة السيطرة على بوابة الـ27 بطرابلس بعدما أعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق يوم أمس سيطرتها على البوابة وقيام رئيس الحكومة السراج بزيارتها.

وقال مصدر عسكري رفيع المستوى من قوات المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، إن: "قوات الجيش الوطني الليبي تعيد السيطرة على بوابة الـ27 ونشاهد موقع البوابة الآن خلال بث مباشر من غرفة العمليات العسكرية"​​​.

وتشهد ليبيا منذ عام 2011 أزمة سياسية وأمنية حادة يتنازع فيها على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج، والحكومة الموازية لها العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي تصعيد للتوتر بين الطرفين، أعلن حفتر يوم الخميس عن إطلاق عملية لـ"تحرير" عاصمة ليبيا طرابلس من "قبضة المليشيات والجماعات المسلحة"، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني".