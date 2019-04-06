إخوة سعيد عويطة: ” ما قاله والدنا كذب.. هو مدمن مخدرات ولم يسبق لنا أبدا أن طردناه” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

قال عزيز عويطة، أخ البطل العالمي سعيد عويطة، إن عائلته تأثرت كثيرا بما قاله والدهم، والذي يتهم في مجموعة من الخرجات الإعلامية، البطل العالمي بالعقوق والإعتداء عليه.

وقال عزيز، في الندوة الصحفية التي عقدتها عائلة عويطة، مساء اليوم الجمعة بالدار البيضاء، ” لقد تأثرنا كثيرا بما قاله أبي، لقد تأثرنا جميعنا ومست كرامتنا، وكرامة أبنائنا، لقد عاش في أحسن الظروف، وبدل سعيد عويطة كل ما في وسعه من أجله، وكل ما كان يرغب فيه نحقق له، كل ما قاله مجرد كذب وشائعات، ولم نخرجه أبدا من المنزل، مشكل الوالد هو أنه مدمن مخدرات وقمار أيضا، وكلما كان ينفق كل أمواله كان يتوجه للوالدة ويضغط عليها”.

واضاف : ” المشكل هو أنه كان يرغب في الزواج من فتاة تصغره كثيرا، وسمعتها سيئة، وهو الأمر الذي رفضناه جمينا، كل ما قاله والدي كذب في كذب، وسعيد عنيف في أمر واحد ووحيد فقط، هو تداريبه، أخي بار بوالديه، وأبي أدعو له بالشفاء”.

وأوضح: ” لقد حاولنا معالجته من الإدمان في أمريكا، وفي فرنسا وبلجيكا، وقد بدلنا كل ما في وسعنا من أجل الوالد، أتمنى أن يقول الصراحة فقط، إذا شعر بالندم، فنحن لن ننكره أبدا”.

من جانبه، قال خالد عويطة، الأخ الآخر لسعيد، إنه ” ليس لدي أي مشكل مع الوالد، أما الوالد الحقيقي لي بالنسبة لي هو سعيد عويطة، لأني منذ أن فتحت عيني وسعيد عويطة هو الذي أعانني في الأمور الشخصية والمهنية”.

وأكد: “كل ما في الأمر أننا تفاجأنا بما يقوم به الأب للوالدة، وكان يرغب في الزواج من امرأة أخرى، وهو الأمر الذي لم نتقبله”.

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إليكم تصريح أخ عويطة: