إيران: مصرع 70 شخصا والسيول تهدد 400 ألف آخرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، مساء أمس الجمعة، إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي غطت مساحات واسعة في إيران، في الأسبوعين الماضيين، قد ارتفعت إلى 70، في حين تهدد السيول نحو 400 ألف شخص في مدن وقرى وخوزستان، بحسب وكالة "فارس" للأنباء.

ونقلت "إرنا" عن مسؤول منظمة الطوارئ الإيرانية، بير حسين كوليوند، قوله إنّه إضافة إلى الضحايا الـ70 فقد "خلّفت الفيضانات 791 مصابا، 45 منهم ما زالوا في المستشفيات".

وأضاف أنّ أكثر المناطق تضرّرا هي محافظة فارس الواقعة في جنوب غربي البلاد، والتي بلغ عدد الضحايا فيها 23 شخصاً.

وكانت قد اجتاحت الفيضانات والسيول معظم أنحاء إيران منذ 19 آذار/ مارس.

وغمرت موجة أولى من الفيضانات شمال شرقي إيران في 19 آذار/ مارس، تلتها موجة ثانية اجتاحت غربي وجنوب غربي إيران في 25 آذار/ مارس، ما أدّى إلى مصرع 45 شخصا.

وشهد غربي إيران وجنوبها الغربي موجة ثالثة في 1 نيسان/ أبريل عندما عادت الأمطار الغزيرة للهطول في المنطقة.

وقالت الحكومة إنّ الفيضانات أحدثت أضرارا في نحو 12 ألف كيلومتر من الطرقات أو 36 بالمئة من شبكة الطرقات في البلاد.

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من جهة ثانية نقلت "فارس" عن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، قوله إن السيول تهدد نحو 400 ألف شخص في مدن وقرى محافظة خوزستان.

وقال رحماني فضلي، عصر الجمعة، على هامش اجتماع إدارة الأزمة في محافظة خوزستان إنه تقرر عقب تفقده مختلف مناطق المحافظة واطلاعه على الأوضاع الجغرافية والبيئية للسيول، رفع حالة التأهب في المنطقة .

وأكد أنه يتعين في هذا السياق العمل على الحد من الخسائر والتهديدات إلى أقل ما يمكن، ورفع مستوى التوقعات والاستعدادات لمواجهة أي طارئ.

وبحسبه، فإنه من خلال توجيه السيول نحو السهول، إلى جانب تفجير القنوات وتصريف المياه صوب الأهوار، نجحت إدارة المحافظة في صون مدن الحميدية وسوسنكرد وبستان وباقي المدن .

وقال رئيس مجلس الشوري الإسلامي، علي لاريجاني، إن الولايات المتحدة "منعت بدناءة" إرسال مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر الدولي إلى الهلال الأحمر الإيراني لتقديمها إلى منكوبي السيول في إيران.

وقال لاريجاني في تصريح له، اليوم السبت، إنه "للأسف، وفي مثل هذه الظروف التي يعاني فيها مواطنونا بسبب السيول، وهم بحاجة إلى مساعدات الهلال الأحمر وسائر المؤسسات، رأينا كيف منعت أميركا بدناءة إرسال المساعدات الإنسانية للمنكوبين".