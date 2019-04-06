روبن يرفض الانتقال إلى إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الهولندي آريين روبن يتطلع لرفض الرحيل إلى أحد عمالقة الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن روبن يميل إلى رفض الاهتمام، الذي تلقاه من إنتر ميلان، ويفضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وأشار الموقع إلى أن ممثلي النادي الإيطالي، أجروا مفاوضات مع نجم الطواحين السابق، لكن الأخير لم يمنحهم الموافقة على الصفقة.

وكان روبن قد أعلن أن الموسم الحالي، سيكون الأخير له برفقة بايرن ميونخ، بنهاية عقده مع العملاق البافاري.

ويعاني الجناح الهولندي الآن من إصابة، ليس معلومًا متى سيعود منها إلى الملاعب.