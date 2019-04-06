انت الان تتابع تفاصيل خبر القتال متواصل في طرابلس.. وغسان سلامة يلتقي السراج والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 09:48 صباحاً - دعا رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر، الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن التصعيد، في وقت يتواصل هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وقال ديلاتر، في تصريحات خلال جلسة مغلقة حول ليبيا، أمس الجمعة: "إن مجلس الأمن الدولي يعتزم محاسبة مثيري الصراع في ليبيا عقب هجوم قوات حفتر على طرابلس".

والخميس، أطلق خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده بقوة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص غسان سلامة، الرامية لإنهاء الوضع الحالي وإطلاق زخم سياسي.

وأردف: "نطالب جميع الأطراف بالعمل بشكل إيجابي، ونؤكد ضرورة عقد المؤتمر الوطني الجامع في موعده باعتباره حجر أساس، مع التشديد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر في الأمم المتحدة قولها إن سلامة سيلتقي السراج، اليوم السبت، لبحث تطورات الوضع الخطيرة في البلد الأفريقي.

من جهته قال نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألن: إنه "يتعين على قوات حفتر العودة إلى مواقعها السابقة؛ لأن عملية عسكرية كهذه لن تكون ناجحة بالنسبة إلى أي طرف".

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وأضاف في تصريحات للصحفيين قبيل بدء جلسة مجلس الأمن: "دعونا لعقد الجلسة لأننا قلقون للغاية إزاء التقدم نحو طرابلس، وسوف نستمع للمبعوث الأممي لنرى ما لديه".

بدوره أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، أن موقف بلاده يتطابق مع موقف أميني عام الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وأضاف العتيبي في كلمة للصحفيين على هامش الجلسة: "نطالب كافة الأطراف بضبط النفس والحوار والجلوس إلى مائدة التفاوض".

وعلى الأرض تتواصل أعمال القتال بين الأطراف الليبية، في وقت أعلن فيه وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، فتحي باشاغا، استعادة السيطرة على مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة.

وشهد محيط المطار معارك كر وفر مع قوات تابعة للواء حفتر، التي أعلنت سيطرتها، في وقت سابق من أمس، على المطار ومنطقة قصر بن غشير، وفق ما ذكر أحمد المسماري، الناطق باسم قوات "الشرق الليبي".

الجدير ذكره أن عملية حفتر جاءت قبل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس، برعاية أممية، ما أثار رفضاً محلياً ودولياً.

ومنذ سنوات، تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.