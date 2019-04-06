انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تعتزم إعلان "الحرس الثوري الإيراني" منظمة إرهابية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 09:48 صباحاً - تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية فإن وزير الخارجية، مايك بومبيو، والمستشار الرئاسي للأمن القومي جون بولتون، دعما مشروع القرار، بينما عارض القرار مسؤولو البنتاغون، ومن ضمنهم جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة.

الصحيفة ذكرت أن الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" يشكّكان في جدوى هذا الإجراء؛ الذي ينطوي على دلالات رمزية كبيرة بالنسبة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والحرس الثوري (باسدران) هو جيش عقائدي أنشئ في 1979 لحماية الثورة الإسلامية في إيران من التهديدات الداخلية والخارجية، ويتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبيرين.

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ويعتبر "فيلق القدس"، قوات النخبة في الحرس الثوري، الذراع الخارجية لهذه القوة شبه العسكرية، وهو يدعم خصوصاً نظام بشار الأسد في سوريا وحزب الله في لبنان.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت، في 2018، عقوبات اقتصادية مشددة على الحرس الثوري.

ومن شأن إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية أن يمنع المواطنين الأمريكيين والكيانات الأمريكية من إجراء أي تعاملات مع هذه القوة العسكرية، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

ويخشى البنتاغون و"سي آي أيه" كذلك التداعيات المحتملة لهذا الإجراء على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وكثّفت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على إيران منذ قرّر ترامب، في العام الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.