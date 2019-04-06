انت الان تتابع تفاصيل خبر مليونية بالسودان لتسليم الجيش مذكرة تطالب بتنحي البشير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 09:48 صباحاً - انطلقت في السودان، فجر اليوم السبت، مظاهرات عدة يتوقع فيها مشاركة مليونية في العاصمة الخرطوم وباقي الولايات، لتسليم قيادة الجيش مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، وذلك في ذكرى انتفاضة "6 أبريل".

وذكرت مصادر محلية أن متظاهرين خرجوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم في عدد من أحياء مدينة بحري شمال الخرطوم، مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام.

وأشارت إلى أن المتظاهرين عمدوا لإغلاق الطرقات الرئيسية وتحويل مسار المركبات بإحراق إطارات السيارات، مؤكدين أن الشرطة فرقت المتظاهرين بقنابل الغاز.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة السودانية عملت على تفريق المظاهرات بالغاز المسيل للدموع، وذلك تزامناً مع ذكرى انتفاضة السادس من أبريل، وسط مطالبة زعيم حزب الأمة الصادق المهدي باستقالة الرئيس عمر البشير.

ويصادف موكب اليوم ذكرى انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري في أبريل من عام 1985 بعد أن حكم البلاد 16 عاماً.

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ويتخذ هذا الموكب زخماً مغايراً منذ بدء موجة الاحتجاجات في البلاد قبل نحو أربعة أشهر، بعد أن قرر منظموه التوجه صوب قيادة الجيش لتسليم "مذكرة التنحي".

وكان قادة القوى المعارضة السلمية والمسلحة قد تسابقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى حث مناصريهم والشعب السوداني عموماً على المشاركة في المظاهرة المليونية.

وكثّف نشطاء وقوى المجتمع المدني الدعوات بابتكار وسائل مختلفة بينها الكتابة على جدران المنازل وبالطرقات الرئيسية، فضلاً عن اعتزامهم تعليق ملصقات صغيرة على مداخل المؤسسات المختلفة.

ويوم أمس، طالب رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض، البشير، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ورفع حالة الطوارئ وتقديم استقالته من رئاسة البلاد.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، وشهدت أعمال عنف أدت لسقوط 32 قتيلاً في آخر إحصائية حكومية، في حين قالت منظمة العفو الدولية إن عددهم 51 قتيلاً.