مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في انفجار بمدينة جلال آباد شرقي أفغانستان

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في انفجار بمدينة جلال آباد شرقي أفغانستان.



ويأتي الانفجار بعد ساعات من إعلان مسؤولين إقليميين مقتل 66 شخصا على الأقل في اشتباكات بين مئات من مقاتلي حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية؛ إثر اقتحام الحركة منطقة في إقليم بادغيس غرب البلاد.

وشهدت منطقة بالامرغاب قتالا متكررا، خلال الشهرين الأخيرين، وتصاعدت حدة القتال في أفغانستان قبل موسم الربيع، حيث يسعى الجانبان لزيادة النفوذ في محادثات تهدف إلى إيجاد تسوية سلمية.

وقال واريس شيزاد، حاكم منطقة بالامرغاب، الخميس، إن طالبان قتلت 36 فردا من قوات الحكومة، واستولت على نقاط تفتيش عدة في الهجمات التي بدأت ليل الأربعاء، مشيرا إلى أن القتال لا يزال مستمرا.

وقال جامشيد شهابي، المتحدث باسم حاكم إقليم بادغيس، إن أكثر من 30 من طالبان قتلوا.

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ومن جانبه، أكد قاري يوسف، المتحدث باسم طالبان، أن الحركة نفذت الهجوم من 4 اتجاهات واستولت على 5 نقاط تفتيش.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في سلسلة تغريدات على تويتر أن قواتها اختارت أن "تنسحب تكتيكيا" من نقاط التفتيش للحيلولة دون سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وأضافت أنها استدعت القوات الجوية لشن ضربات على مواقع طالبان.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اشتدت حدة الصراع في بادغيس إلى جانب إقليم قندوز في الشمال وهلمند في الجنوب.

وتكبد الجانبان خسائر فادحة في بادغيس الشهر الماضي الذي شهد استسلام 50 فردا من قوات الأمن الأفغانية لطالبان.