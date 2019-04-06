خارجية فرنسا: سنرسل 12 طنا من المساعدات الإنسانية لإيران بعد الفيضانات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ" باريس سترسل جوًّا 12 طنًّا من المساعدات الإنسانية، تشمل 112 مضخة مياه، إلى المناطق التي ضربتها الفيضانات في إيران".
وأوضحت في بيان، أنّ "أولى الشحنات ستبدأ في الأيام المقبلة"، لافتةً إلى أنّ "السلطات الإيرانية طلبت المساعدة".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي أنّ "السيول تهدّد نحو 400 ألف شخص في مدن وقرى محافظة خوزستان".
وكانت قد هطلت أمطار غزيرة بشكل غير معتاد منذ 19 آذار الماضي في مناطق إيرانية عدّة، ممّا تسبّب في فيضانات عارمة ضربت نحو 1900 مدينة وقرية، وقتل 70 شخصًا، فضلًا عن أضرار مادية ضخمة جدًّا في قطاع الزراعة.
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