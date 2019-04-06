النقد الدولي:مصر تتجه لإلغاء الدعم على معظم منتجات الطاقة في 15 حزيران

اشار ​صندوق النقد الدولي​ نقلا عن رسالة تلقاها من وزير المالية ومحافظ ​البنك المركزي​ المصريين في كانون في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات مع الصندوق، الى ان مصر ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 حزيران.

وذكرت الرسالة المؤرخة في 27 كانون الثاني أن هذا يعني زيادة ​سعر البنزين​ والكيروسين وزيت ​الوقود​ الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 في المئة من سعره العالمي.

وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضًا حادًا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة ​القيمة المضافة​. وساعد ذلك على استقرار ​الاقتصاد المصري​ ولكنه أدى أيضًا إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.

وزادت أسعار الوقود بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد ​الكهرباء​ والمخابز.