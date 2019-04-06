الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر يستعيد بوابة الـ27 في طرابلس

استعادت قوات ​الجيش الوطني​ الليبي سيطرتها على بوابة الـ27 في ​طرابلس​ بعدما أعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق يوم أمس سيطرتها على البوابة وقيام رئيس الحكومة السراج بزيارتها.

وتشهد ليبيا منذ عام 2011 أزمة سياسية وأمنية حادة يتنازع فيها على السلطة حاليًا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا بقيادة ​فايز السراج​، والحكومة الموازية لها العاملة في ​شرق ليبيا​ والتي يدعمها ​مجلس النواب​ في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​.

وفي تصعيد للتوتر بين الطرفين، أعلن حفتر يوم الخميس عن إطلاق عملية لـ"تحرير" عاصمة ليبيا طرابلس من "قبضة المليشيات و​الجماعات المسلحة​"، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني".