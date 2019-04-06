محافظ البنك المركزي الإيراني: الخطة الأميركية الرئيسية لإيران باءت بالفشل

أكّد محافظ ​البنك المركزي​ في ​إيران​، عبدالناصر همتي، أنّ "الخطة الأميركية الرئيسية لإيران باءت بالفشل إلى حدّ ما"، لافتًا إلى أنّ "من خلال التصحيح الصحيح والتنسيق، يمكن أن نحبط جهود الأعداء".

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