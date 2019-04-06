ادي معلوف: الحكومة ستناقش من الجهة التي ستجري بمناقصات الكهرباء

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​ في حديث اذاعي الى أن "ما نفتش عنه في موضوع ​الكهرباء​ ليس فقط اقرار ​خطة الكهرباء​ بل ان نؤمن لها الجو اللازم لتنفيذها"، لافتا الى أن "الموضوع الابرز على جدول ​مجلس الوزراء​ سيكون من هي الجهة التي ستجري المناقصات في قضية الكهرباء، وهنا يجب أن يتم احالة الموضوع الى ادارة المناقصات ولكن يجب أن يكون هناك لجنة وزارية تشرف على الموضوع في النهاية".

وأضاف: "في موضوع تعيينات الهيئة الناظمة هناك قانون يجب أن يتم تعديله قبل إجراء ​التعيينات​".

ولفت الى أن "السجال بيننا وبين "​القوات​" سببه خطة الكهرباء"، مضيفا: "كنا واضحين هناك وزيرين للقوات في اللجنة الوزارية ولم تكن قد بدأت عملها في حين أن القوات بدأت بالهجوم عبر الاعلام وهنا كانت التساؤلات كبيرة"، معتبرا أن "قامت به القوات مضر لأنه يترك تساؤلات في ذهن الناس وكأن هناك فريق معين يقوم بالسمسارات وغيرها".