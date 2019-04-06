أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف في حديث اذاعي الى أن "ما نفتش عنه في موضوع الكهرباء ليس فقط اقرار خطة الكهرباء بل ان نؤمن لها الجو اللازم لتنفيذها"، لافتا الى أن "الموضوع الابرز على جدول مجلس الوزراء سيكون من هي الجهة التي ستجري المناقصات في قضية الكهرباء، وهنا يجب أن يتم احالة الموضوع الى ادارة المناقصات ولكن يجب أن يكون هناك لجنة وزارية تشرف على الموضوع في النهاية".
وأضاف: "في موضوع تعيينات الهيئة الناظمة هناك قانون يجب أن يتم تعديله قبل إجراء التعيينات".
ولفت الى أن "السجال بيننا وبين "القوات" سببه خطة الكهرباء"، مضيفا: "كنا واضحين هناك وزيرين للقوات في اللجنة الوزارية ولم تكن قد بدأت عملها في حين أن القوات بدأت بالهجوم عبر الاعلام وهنا كانت التساؤلات كبيرة"، معتبرا أن "قامت به القوات مضر لأنه يترك تساؤلات في ذهن الناس وكأن هناك فريق معين يقوم بالسمسارات وغيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر ادي معلوف: الحكومة ستناقش من الجهة التي ستجري بمناقصات الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.