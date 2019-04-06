بيلوسي ترفع دعوى قضائية ضد خطط ترامب لبناء جدار حدودي مع المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
رفعت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي دعوى قضائية ضد خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأموال المخصصة لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك لمنع تدفق الهجرة .
وطالبت بيلوسي ، وهي من الحزب الديمقراطي المعارض لترامب ، القضاة الفيدراليين بالتدخل وأن يكونوا الحكم فيما بين الطرفين بشأن ما أعلنه ترامب من تخصيص2.5 مليار دولار من صندوق منع المخدرات بوزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" و3.6 مليار دولار ذكر ترامب أنه قد يخصصها بعد إعلان حالة الطوارئ لهذا الغرض.
وجاء في الدعوى القضائية ، والتي تضم 45 صفحة تمثل بيلوسي وسائر النواب الديمقراطيين بالمجلس ، أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية يعد استهانة صادمة بالقواعد المستقرة والتي تحمي للكونجرس صلاحياته الأصيلة بشأن المخصصات الفيدرالية.
وقالت بيلوسي إن المجلس لم يوافق إلا على نحو 1.4 مليار دولار فحسب لبناء ما وصفته ب"الحاجز"، رافضة تسميته بالجدار ، واعتبرت أن أية أموال إضافية يحاول الرئيس ترامب إنفاقها هي غير دستورية.
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