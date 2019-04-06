ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إيران إلى 70 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (أ ش أ):
أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي غمرت مناطق واسعة من إيران في الأسبوعين الماضيين ارتفعت إلى 70 قتيلا.
وأوضح مسؤول منظمة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الاخبارية اليوم (السبت) أنه إضافة إلى القتلى الـ70 فقد "خلفت الفيضانات 791 جريحا، 45 منهم ما زالوا في المستشفيات".
وأضاف أن أكثر المناطق تضررا هي محافظة فارس الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي بلغ عدد القتلى فيها 23 شخصا.
واجتاحت الفيضانات والسيول معظم أنحاء إيران منذ 19 مارس الماضي.وغمرت موجة أولى من الفيضانات شمال شرق إيران في 19 مارس، تلتها موجة ثانية اجتاحت غرب البلاد وجنوب غربها في 25 مارس، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، وشهد غرب إيران وجنوبها الغربي موجة ثالثة في 1 أبريل عندما عادت الأمطار الغزيرة للهطول في المنطقة.
وقالت الحكومة الإيرانية إن الفيضانات أحدثت أضرارا في نحو 12 ألف كيلومتر من الطرقات أو 36 بالمئة من شبكة الطرق في البلاد.
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