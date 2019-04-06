غوتيريش: العالم يعرف تصاعدا في كراهية المسلمين

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن “جميع أنحاء العالم تعرف تصاعدا غير مسبوق لكراهية المسلمين ومعاداة السامية والعنصرية وخطاب الكراهية والخوف من الأجانب”.

وأشار المتحدث، إلى أن “خطاب الكراهية، بدأ يتسرب إلى الخطاب العام السائد، حيث ينتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة، كما ينتشر في البلدان الديمقراطية الليبرالية والدول السلطوية على حد سواء”.

وشدد المسؤول الأممي في لقاء جمعه بأحمد الطيب، شيخ الأزهر، على “مسؤولية الجميع لرأب الصدع وإنهاء الاستقطاب السائد بشدة في كثير من المجتمعات”، داعيا “الأئمة ورجال الدين بلعب هذا الدور البالغ الأهمية”.