معرض تونس للكتاب الدولي يناقش الحريات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت نشاطات معرض تونس الدولي للكتاب، لدورته الخامسة والثلاثين، يوم أمس الجمعة بمشاركة 139 عارضا من 23 دولة تحت شعار"، والتي ستستمر أنشطته وندواته حتى 14 نيسان/ أبريل حول قضية " الحريات الفردية والمساواة".

وافتتح المعرض رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وعدد من أعضاء الحكومة وسفراء دول عربية وأجنبية وأدباء وكتاب ومبدعون تونسيون وعرب.

وقال مدير المعرض شكري المبخوت ”نلتقي اليوم لنستقبل ربيع الكتاب والفكر والشوق، سوق للكتاب عامرة تعبر عما تعيشه بلادنا من حركية فكرية وثقافية تكاد تلمس لمسا بعد أن افتك التونسيون حريتهم فتحررت ألسنتهم وأقلامهم ليساهموا في صنع تونس الجديدة بالأفكار والخيال والكلمات والجمال".

وأضاف ”اليوم تتجدد إرادة الحياة الحرة الكريمة لإنفاذ عدد من الحقوق الكونية على رأسها الحريات الفردية بين الرجال والنساء لذلك فتحنا فضاءات للنقاش الثقافي الرصين حول هاتين المسألتين على سبيل التفاعل مع الواقع التونسي".

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شمل برنامج الافتتاح تكريم بعض الأدباء والروائيين والنقاد العرب منهم الناقد المغربي محمد برادة والروائي الفلسطيني توفيق فياض والروائي والناقد السوري نبيل سليمان والشاعرة الأردنية زليخة أبو ريشة والروائية اللبنانية علوية صبح.

ومن تونس كرم المعرض الكاتبة آمنة بلحاج يحيى والروائية آمال مختار والإعلامي فرج شوشان والناقد أحمد حاذق العرف والباحث محمد صلاح الدين الشريف والمفكر يوسف الصديق.

وجرى خلال الافتتاح تسليم جوائز الإبداع الأدبي والتي فاز بها في فرع الرواية طارق الشيباني عن رواية "للا السيدة" وفي فرع القصة القصيرة رضا بن صالح عن مجموعته "تقارير تونسية مهربة" وفي فرع الترجمة وليد أحمد الفرشيشي عن ترجمته رواية "يرى من خلال الوجوه" للفرنسي إيريك إيمانويل شميت إلى العربية.

وتقاسم جائزة الدراسات الفكرية كل من محمد الحداد عن كتاب "الدولة العالقة" ولطفي عيسى عن كتاب "أخبار التونسيين" وسامية القصاب الشرفي والعادل خضر عن كتابهما "قرن من الأدب في تونس، 1900-2017".