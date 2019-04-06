نتنياهو عن اعتراف ترامب بسيادة الاحتلال على الضفة: انتظروا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية مساء أمس، الجمعة، إنه يتوقع أن يحصل على قرار أميركي يعترف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية.

وقال إنه أوضح للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه ليس على استعداد لإخلاء أي مستوطن من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن "جميع المستوطنات، في الكتل الاستيطانية وخارجها، يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن "يعترف" ترامب بالضفة الغربية كمنطقة تحت السيادة الإسرائيلية، كما فعل إزاء الجولان السوري المحتل، رد نتنياهو بالقول: "انتظروا حتى الولاية القادمة (في رئاسته للحكومة – عرب 48)".

يشار إلى أن نتنياهو، وفي مقابلة أجريت مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، كان قد تطرق إلى "خطة السلام" الأميركية، التي يطلق عليها "صفقة القرن"، والتي توصف بأنها لتصفية القضية الفلسطينية، وقال إن هناك ثلاثة شروط يتوقع أن تكون مشتملة في الخطة، وهي "عدم اقتلاع أي مستوطن؛ والسيطرة على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن؛ وعدم تقسيم القدس".

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وأضاف أنه أبلغ ترامب ومستشاره وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أنه لن يتراجع عن هذه الشروط".

وفي حديثه عن قطاع غزة ادعى نتنياهو أن العلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية قد قطعت، وأن الحديث عن كيانين منفصلين، وأنه يعتقد أن ذلك ليس سيئا بالنسبة لإسرائيل على المدى البعيد.

واتهم نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بأنه "جلب هذا الأمر على نفسه، حيث قلص تحويل الأموال إلى قطاع غزة بهدف إشعال الأوضاع فيها، وعندها تحتلها إسرائيل كي يحصل عليها عباس على طبق من فضة بدماء إسرائيلية، الأمر الذي لن يحصل"، على حد تعبيره.