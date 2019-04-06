حالة الطقس: لطيف ويحتمل سقوط أمطار محلية بعد الظهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، لطيفا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وفي ساعات بعد الظهر يحتمل أن تسقط أمطار خفيفة في أنحاء البلاد، وفي ساعات مساء اليوم يتوقع حدوث عواصف رعدية قليلة، ويخشى من حدوث فيضانات في الأودية الجنوبية والشرقية من البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 18 – 10، الخالصة (كريات شمونه) 21 – 13، صفد 16 – 10، طبرية 22 – 13، الناصرة 18 – 10، حيفا 20 – 13، يافا 20 – 13، القدس المحتلة 18 – 12، عسقلان 20 – 13، عين جدي (البحر الميت) 25 – 20، بئر السبع 24 – 13، أم رشرش (إيلات) 27 – 20.

ويوم غد الأحد فمن المحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة، إلا أنه يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وتكون أعلى من المعدلات السنوية بقليل.