انت الان تتابع تفاصيل خبر نتنياهو يطرح 3 شروط إسرائيلية لإتمام "صفقة القرن" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 08:54 صباحاً - طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثلاثة شروط بخصوص الخطة الأمريكية المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والمعروفة باسم "صفقة القرن"، التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحها.

وأوضح نتنياهو في حديث لصحيفة "يسرائيل هيوم"، نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة: "هذه الشروط هي: إبقاء المستوطنات كافة، والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، وعدم تقسيم مدينة القدس".

وقال إنه لن يُعطي قطاع غزة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبراً أن الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية "ليس سيئاً (بالنسبة لإسرائيل)"، وأن "الخيار الحقيقي بشأن غزة هو احتلالها وحكمها".

وأضاف: "إذا ظنَّ أحد أنه ستكون هناك دولة فلسطينية تحيط بنا على كلا الجانبين، فهذا لن يحدث"، مشدداً على أنه "ليس مستعداً لترحيل يهودي واحد منها. سيبقون هنا تحت السيادة الإسرائيلية، وسنبقى مسؤولين عن أمنهم"، وفق قوله.

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وعن إجراءات تخفيف الحصار التي تمت مؤخراً، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، مقابل تخفيف حركة "حماس" مسيرات العودة، قال: "تمت تغطية هذه الأموال من قِبل القطريين، وهو الأمر الذي منع خطة أبو مازن من أن تؤتي ثمارها".

وأضاف: إن "أبو مازن تعمَّد خفض تدفُّق أموال السلطة إلى غزة. لقد اعتقد أنه يمكنه إشعال القطاع من خلال ذلك، وكنا سندفع ثمن احتلال غزة بخسارة فادحة في الأرواح، وعلى ظهر إسرائيل سيأخذ غزة على طبق من الفضة، لكن هذا لن يحدث".

وأشار رئيس وزراء الاحتلال إلى أن الإجراءات التي نفذها عباس ضد قطاع غزة، منذ أبريل 2017، وشملت تقليص دفع الرواتب، ومخصصات حكومية أخرى، زادت من الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية هناك.

الجدير ذكره أن قطاع غزة يعيش حصاراً إسرائيلياً مشدداً منذ 2006، مع إغلاق المعابر بإحكام، ووضع اقتصادي متردٍّ، وارتفاع نسبة البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة، فاقمتها عقوبات عباس التي فرضها في أبريل 2017.