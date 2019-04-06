انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس حكومة العراق يزور طهران في إطار جولة إقليمية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 08:54 صباحاً - وصل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة إقليمية.

وبحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان صحفي، فإن زيارة رئيس الوزراء تستغرق يومين.

وأضاف البيان أن عبد المهدي ترأس خلال الزيارة وفداً وزارياً وعدداً من رجال الأعمال.

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ولم يوضح البيان المزيد من التفاصيل، لكن قناة "العالم" الإيرانية ذكرت أن "زيارة عبد المهدي تأتي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي بين إيران والعراق الذي سيعقد غداً الأحد، في طهران".

وأشارت إلى أن عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين تطورات المنطقة وعدداً من القضايا الثنائية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "السومرية نيوز" فإن عبد المهدي يزور العاصمة الإيرانية طهران في إطار جولة إقليمية تشمل كذلك تركيا والسعودية.