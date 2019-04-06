انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلس الأمن يعتزم محاسبة مثيري الصراع في ليبيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 08:54 صباحاً - أعلن مجلس الأمن الدولي عزمه محاسبة "أولئك الذين يثيرون المزيد من الصراع في ليبيا"؛ عقب إطلاق خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الألماني كريستوف هويسجن، الجمعة، عقب جلسة مشاورات مغلقة استمرت ساعتين ونصفاً، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك؛ بشأن الوضع الحالي في ليبيا.

مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر أبريل الجاري، قال إن الأعضاء أعربوا خلال الجلسة عن "القلق العميق إزاء الأنشطة العسكرية (في ليبيا) ودعوا إلى وقف تحركاتها".

وأردف قائلاً: "لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، ويعتزم مجلس الأمن محاسبة أولئك الذين يثيرون مزيداً من الصراع".

وأوضح هويسجن أن أعضاء المجلس دعوا، خلال الجلسة، جميع الأطراف في ليبيا إلى ضرورة الحوار.

وقبيل بداية الجلسة دعا المندوب الفرنسي لدى المجلس، فرانسوا ديلاتر، جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن التصعيد.

ديلاتر قال في تصريحات للصحفيين: "في الوقت الذي أتحدث لكم فيه فإن قوات خليفة حفتر تقترب أكثر وأكثر من طرابلس".

وأضاف: "ندعو كافة الأطراف إلى وقف التصعيد الذي سيأخذ البلاد مجدداً إلى الفوضى".

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وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده بقوة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص غسان سلامة، الرامية لإنهاء الوضع الحالي وإطلاق زخم سياسي.

وأردف قائلاً: "نطالب جميع الأطراف بالعمل بشكل إيجابي، ونؤكد ضرورة عقد المؤتمر الوطني الجامع في موعده باعتباره حجر أساس، مع التشديد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة".

من جهته قال نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألن: إنه "يتعين على قوات حفتر العودة إلى مواقعها السابقة؛ لأن عملية عسكرية كهذه لن تكون ناجحة بالنسبة إلى أي طرف".

وأضاف في تصريحات للصحفيين قبيل بدء جلسة مجلس الأمن: "دعونا لعقد الجلسة لأننا قلقون للغاية إزاء التقدم نحو طرابلس، وسوف نستمع للمبعوث الأممي لنرى ما لديه".

بدوره أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، أن موقف بلاده يتطابق مع موقف أميني عام الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وقال في تصريحات للصحفيين: "نطالب كافة الأطراف بضبط النفس والحوار والجلوس إلى مائدة التفاوض".

والخميس، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

عملية حفتر جاءت قبل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس غربي ليبيا، برعاية أممية، ما أثار رفضاً محلياً ودولياً.

ومنذ سنوات، تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.