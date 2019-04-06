فرنسا ترسل 12 طنا من المساعدات الإنسانية لإيران بعد الفيضانات

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، ان باريس سترسل جوا 12 طنا من المساعدات الإنسانية، تشمل 112 مضخة مياه، إلى المناطق التي ضربتها الفيضانات في إيران.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن أولى الشحنات ستبدأ في الأيام القادمة، موضحة أن السلطات الإيرانية طلبت المساعدة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن السيول تهدد نحو 400 ألف شخص في مدن وقرى محافظة خوزستان.



وهطلت أمطار غزيرة بشكل غير معتاد منذ 19 آذار الحالي في عدة مناطق إيرانية مما تسبب في فيضانات عارمة ضربت نحو 1900 مدينة وقرية، وقتل 62 شخصا، فضلا عن أضرار مادية بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الزراعة، وواجهت منظمات الإغاثة مصاعب في التعامل مع الكارثة.