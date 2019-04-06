مجلس الأمن يعقد الأربعاء اجتماعًا حول فنزويلا بحضور بنس

اسماء السيد - الأمم المتحدة: يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعًًا، بطلب من الولايات المتحدة، وبحضور نائب رئيسها مايك بنس، لمناقشة الأزمة الإنسانية التي تتخبّط فيها فنزويلا، بحسب ما أفاد مسؤولون الجمعة.

قال دبلوماسيون إنّ مجلس الأمن سيلتئم في جلسة علنية الأربعاء في الساعة 11,00 (15,00 ت غ)، بناء على طلب تقدّمت به الخميس واشنطن القلقة من تدهور الوضعين السياسي والاقتصادي في فنزويلا وتداعيات ذلك على العائلات والأطفال في هذا البلد.

لاحقًا قال بنس في خطاب ألقاه في هيوستن في ولاية تكساس "يوم الأربعاء المقبل سأخاطب مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فنزويلا".

أضاف نائب الرئيس الأميركي إنّ "الولايات المتحدة ستحضّ العالم على نبذ نظام مادورو الفاشل، والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي، ومساعدتنا في إنهاء الأزمة الإنسانية".

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وشدّد بنس على أنّ "الولايات المتحدة تدعو اليوم كل دولة إلى الاعتراف بخوان غوايدو رئيسًا لفنزويلا، وإلى الوقوف إلى جانب الحرية".

ينسب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأزمة الإنسانية التي تعاني منها بلاده إلى العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها، لكنّ المعارض خوان غوايدو يؤكّد أنّ الفساد الحكومي هو السبب. واعترفت الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة في يناير بغوايدو رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا.

وطلبت واشنطن في فبراير في مجلس الأمن إصدار قرار يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا وإيصال المساعدة الإنسانية بدون أي عوائق، لكن روسيا والصين لجأتا إلى الفيتو.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية ومجموعة من الخبراء الأميركيين في مجال الصحة الخميس تقريرًا تحدثوا فيه عن نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية في فنزويلا، إضافة إلى انتشار الأمراض. ولفتوا إلى "وضع إنساني ملحّ ومعقّد"، مطالبين الأمم المتحدة بالردّ بهدف إيجاد حلّ للأزمة.

