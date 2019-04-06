وزير النقل يكشف خطته لتطوير معهد وردان

اليوم الجديد

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تطوير نظام الدراسة بمعهد وردان.



وأوضح الوزير، خلال تقرير عرضه الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، أنه ينوي أن يصبح معهدا فنيا صناعيا وتكنولوجيا للسكة الحديد، بقبول الطلاب بعد حصولهم على دبلوم صناعى فى العام الجديد، سواء كهرباء أو ميكانيكا وغيرها.

تابع الوزير: "بداية من العام المقبل سنأخذ الأعداد طبقا لاحتياجات السكة الحديد، هناخد دبلوم صناعة وبنفكر ناخد ثانوية عامة، ومعهد...