اليوم الجديد
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تطوير نظام الدراسة بمعهد وردان.
وأوضح الوزير، خلال تقرير عرضه الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، أنه ينوي أن يصبح معهدا فنيا صناعيا وتكنولوجيا للسكة الحديد، بقبول الطلاب بعد حصولهم على دبلوم صناعى فى العام الجديد، سواء كهرباء أو ميكانيكا وغيرها.
تابع الوزير: "بداية من العام المقبل سنأخذ الأعداد طبقا لاحتياجات السكة الحديد، هناخد دبلوم صناعة وبنفكر ناخد ثانوية عامة، ومعهد...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يكشف خطته لتطوير معهد وردان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.