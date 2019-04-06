رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يصل الى طهران في زيارة تستمر يومين

وصل رئيس ​مجلس الوزراء العراقي​ ​عادل عبد المهدي​ الى ​طهران​ في زيارة تستغرق يومين الى ​ايران​ على رأس وفد وزاري وعدد من رجال الاعمال.

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