رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يصل الى طهران في زيارة تستمر يومين

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الى طهران في زيارة تستغرق يومين الى ايران على رأس وفد وزاري وعدد من رجال الاعمال.
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