سلطات الكويت أرسلت أول شحنة مساعدات إنسانية للمنكوبين بالسيول في إيران

أعلنت السفارة الكويتية في إيران، "إرسال أوّل شحنة مساعدات إلى المنكوبين بالسيول في إيران، وتشتمل على 40 طنًّا من المواد الغذائية والطبية".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ البدء بإقامة جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى إيران وتعقب الشحنة الأولى، شحنات أُخرى تشتمل على مساعدات إعادة البناء والمستشفيات السيارة وسيارات الإسعاف وأجهزة سحب المياه"، مبيّنةً أنّ "هذه المساعدات الإنسانية يقدّمها الهلال الأحمر الكويتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإيراني في المناطق المتضرّرة بالسيول".
ولفتت السفارة إلى أنّ "المساعدات جاءت بأمر من أمير الكويت، وهي تكشف عن العلاقات الحسنة بين البلدين والشعبين، وتعتبر هدية من الشعب الكويتي للشعب الإيراني الصديق".
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