وفد من مجلس الدوما الروسي يتوجه إلى قطر اليوم في زيارة تستمر يومين

ذكرت وكالة "تاس" الروسية، أنّ "وفدًا من مجلس الدوما الروسي برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، سيقوم بزيارة رسمية لقطر يومي 6 و7 نيسان الحالي".
من جهته، لفت رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، في تصريح صحافي، إلى أنّ "العلاقات البرلمانية بين روسيا وقطر تتطوّر بشكل حثيث، ويجب أن تعطي زيارة وفد مجلس الدوما زخمًا إضافيًّا لها".
ومن المقرّر أن يلتقي فولودين خلال الزيارة بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود.
كما من المقرّر أن يشارك البرلمانيون الروس في أعمال الدورة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي الّتي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
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