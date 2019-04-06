وفد من مجلس الدوما الروسي يتوجه إلى قطر اليوم في زيارة تستمر يومين

ذكرت وكالة "تاس" الروسية، أنّ "وفدًا من ​مجلس الدوما الروسي​ برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، سيقوم بزيارة رسمية لقطر يومي 6 و7 نيسان الحالي".

من جهته، لفت رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الدوما ​ليونيد سلوتسكي​، في تصريح صحافي، إلى أنّ "العلاقات البرلمانية بين ​روسيا​ وقطر تتطوّر بشكل حثيث، ويجب أن تعطي زيارة وفد مجلس الدوما زخمًا إضافيًّا لها".

ومن المقرّر أن يلتقي فولودين خلال الزيارة بأمير قطر ​تميم بن حمد آل ثاني​ ورئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود.

كما من المقرّر أن يشارك البرلمانيون الروس في أعمال الدورة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي الّتي ستستضيفها العاصمة القطرية ​الدوحة​.