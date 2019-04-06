إنتخاب كبير الدبلوماسيين بوزارة الخزانة الأميركية ديفيد مالباس رئيسا للبنك الدولي

انتخب المجلس التنفيذي للبنك الدولي بالإجماع، ديفيد مالباس، أكبر دبلوماسي بوزارة الخزانة الأميركية، رئيسًا جديدا للبنك؛ مواصِلًا تقليدًا مضى عليه 73 عامًا في أن يشغل أميركي هذا المنصب.
وذكرت وكالة "رويترز"، أنّ "مالباس الّذي سبق أن عمل كبيرًا للخبراء الاقتصاديين في بنك "بير ستيرنز" وقدّم المشورة لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات 2016، كان المرشّح الوحيد للمنصب".
ولفت في تصريح للوكالة، إلى "أنّه سيدعم التزام البنك بخفض الفقر في الدول الأكثر فقرًا ومكافحة تغيّر المناخ، وسيسعى إلى تحقيق الأهداف المحدّدة لزيادة في رأس المال قيمتها 13 مليار دولار استحدثت العام الماضي".
يُذكر أنّ رئيس "البنك الدولي" المنتهية ولايته جيم يونغ كيم، واجه منافسَين اثنين، من نيجيريا وكولومبيا، في 2012 عندما انتخب أول مرّة.
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