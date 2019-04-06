إصدار أوامر بإخلاء العديد من المدن والقرى في خوزستان بإيران تحسبا لخطر السيول

صدرت أوامر فورية بإخلاء جميع المدن والقرى المطلّة على ضفاف نهر كرخة في محافظة خوزستان (جنوب غربى ​إيران​) بسبب زيادة حجم ​المياه​ الخارجة من السدّ المُقام عليه.

ولفت حاكم مدينة دشت آزادكان في تصريح صحافي، إلى أنّ "اثر زيادة حجم المياه الجارية في نهر كرخة، أصدر محافظ خوزستان الأوامر بإخلاء جميع مناطق قضاء دشت آزادكان الّتي تشمل 4 مدن وهي: سوسنكرد وبستان وابوحميظة وكوت سيد نعيم، والقرى التابعة لها بالإضافة إلى مدينة رفيع في قضاء هويزة"

وكانت قد صدرت أوامر في وقت سابق بإخلاء مدينة غورية في ناحية شعيبية التابعة لقضاء شوشتر بعد دخول مياه الفيضانات من نهر دز إليه، وبإخلاء القسم الغربي من مدينة الهائي والمنازل الساحلية لمدينة الوان في قضاء شوش.