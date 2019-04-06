مقاتلات يابانية تحاول اعتراض طائرة روسية في المحيط الهادئ

أعلنت ​وزارة الدفاع​ الروسية أن "​طائرة​ تابعة للأسطول الروسي في ​المحيط الهادئ​ من طراز "إيل-38" قامت بالرحلة الروتينية فوق بحر اليابان في الخامس من نيسان، ورافقتها مقاتلات كورية جنوبية من طراز "إف-16" ومقاتلات يابانية من طراز "إف-15" في بعض الأوقات"، مشيرة إلى أن "الطائرات الروسية لا تنتهك حرمة حدود الدول الأخرى".

غير أن وزارة الدفاع اليابانية أشارت الى إن "المقاتلات اليابانية انطلقت نحو الطائرة الروسية لاعتراضها".