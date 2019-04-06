مقاتلات يابانية تحاول اعتراض طائرة روسية في المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "طائرة تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ من طراز "إيل-38" قامت بالرحلة الروتينية فوق بحر اليابان في الخامس من نيسان، ورافقتها مقاتلات كورية جنوبية من طراز "إف-16" ومقاتلات يابانية من طراز "إف-15" في بعض الأوقات"، مشيرة إلى أن "الطائرات الروسية لا تنتهك حرمة حدود الدول الأخرى".
غير أن وزارة الدفاع اليابانية أشارت الى إن "المقاتلات اليابانية انطلقت نحو الطائرة الروسية لاعتراضها".
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