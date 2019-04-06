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مقاتلات يابانية تحاول اعتراض طائرة روسية في المحيط الهادئ

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أعلنت ​وزارة الدفاع​ الروسية أن "​طائرة​ تابعة للأسطول الروسي في ​المحيط الهادئ​ من طراز "إيل-38" قامت بالرحلة الروتينية فوق بحر اليابان في الخامس من نيسان، ورافقتها مقاتلات كورية جنوبية من طراز "إف-16" ومقاتلات يابانية من طراز "إف-15" في بعض الأوقات"، مشيرة إلى أن "الطائرات الروسية لا تنتهك حرمة حدود الدول الأخرى".

غير أن وزارة الدفاع اليابانية أشارت الى إن "المقاتلات اليابانية انطلقت نحو الطائرة الروسية لاعتراضها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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