زعيم "حزب الأمة" السوداني المعارض دعا البشير إلى إلغاء حالة الطوارئ والاستقالة

حضّ زعيم "حزب الأمة" السوداني المعارض الصادق المهدي، الرئيس السوداني عمر البشير، على "إلغاء حالة الطوارئ الّتي أعلنها في شباط، والاستقالة"، داعيًا إلى "تظاهرات حاشدة ضدّ حكم البشير المستمرّ منذ 30 عامًا".
ودعا المهدي، الّذي كان رئيسًا للوزراء، البشير إلى "حلّ جميع المؤسسات التنفيذية والدستورية، وتشكيل مجلس مكوّن من 25 عضوًا لإدارة البلاد".
وكان البشير قد التقى في القصر الرئاسي في الخرطوم، ممثّلين عن مجموعات من المجتمع المدني وحلفاء سياسيين له.
وشدّد أمامهم على أنّ "الحوار هو الوسيلة الأسرع والأرخص والوحيدة للوصول إلى خيارات يرضى عنها أهل السودان"، داعيًا السودانيين إلى "اختيار قياداته عبر الانتخابات لأنّها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة".
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