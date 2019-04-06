هنية أمِل خلال اتصال مع السبسي بأن تلعب تونس دورا داعما أساسيا للقضية الفلسطينية

كشف مكتب رئيس المكتب السياسي لـ"​حركة حماس​" ​إسماعيل هنية​، أنّ "الأخير أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس التونسي ​الباجي قايد السبسي​، واستعرض معه التحديات الّتي تتعرّض لها ​القضية الفلسطينية​".

ولفت في بيان، إلى أنّ "هنية قدّم في بداية الاتصال التهنئة للسبسي بتسلّمه رئاسة ​القمة العربية​، وأشاد بما تضمّنته كلمته خلال الاجتماع الأخير الّذي عُقد في تونس، من تركيز على القضية الفلسطينية"، مركّزًا على أنّ "هنية أعرب عن أمله بأن تلعب تونس من خلال رئاسة القمة دورًا داعمًا أساسيًّا للقضية الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية، لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها القضية".

وأوضح المكتب أنّ "السبسي أكّد موقف تونس الثابت في دعم القضية، مشيدًا بكفاح ​الشعب الفلسطيني​ لنيل حريته".