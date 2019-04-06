قوى الأمن: توقيف 110 مطلوبين بجرائم مختلفة وضبط 1081 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 110 مطلوبين بتاريخ يوم أمس 5 آذار 2019، بجرائم عدّة هي: ​مخدرات​، سرقة، سلب و​إطلاق نار​".

وأفادت بـ"ضبط 1081 مخالفة ​سرعة زائدة​ يوم أمس أيضًا".