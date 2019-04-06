أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "توقيف 110 مطلوبين بتاريخ يوم أمس 5 آذار 2019، بجرائم عدّة هي: مخدرات، سرقة، سلب وإطلاق نار".
وأفادت بـ"ضبط 1081 مخالفة سرعة زائدة يوم أمس أيضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف 110 مطلوبين بجرائم مختلفة وضبط 1081 مخالفة سرعة زائدة أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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