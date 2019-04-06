عبدالله: صفقة تسليم رفات الجندي الإسرائيلي كشفت عمق العلاقات بين الجهات المتداخلة بأزمة سوريا

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "صفقة تسليم رفات الجندي الإسرائيلي، بغضّ النظر عن أبعادها الأخلاقية والإنسانية، كشفت عمق العلاقات والتنسيق القائم بين الجهات المتداخلة في ​الأزمة السورية​، خارج منظومة الشعارات والمواقف الخشبية".

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