مصادر الشرق الأوسط: سلامة يضع عون بتفاصيل التطورات المالية بشكل دوري ومتكرر

أعربت مصادر وزارية، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، عن استغرابها لـ"ما يقوله وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ وانتقاده لحاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، كون الملف المالي محصور بين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وسلامة ووزير المال ​علي حسن خليل​ ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​، الّذي يتمّ إطلاعه على كلّ التفاصيل".

ولفتت إلى أنّ "سلامة يضع رئيس الجمهورية بتفاصيل التطورات المالية بشكل دوري ومتكرّر"، مبيّنًة أنّه "لم يسبق أن طرح بطيش شيئًا من هذا القبيل على طاولة ​مجلس الوزراء​، علمًا بأّنّ الأفكار الّتي طرحها واردة في ​البيان الوزاري​، وإذا كانت هناك أفكار جديدة، فيجب طرحها على طاولة مجلس الوزراء".