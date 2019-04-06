لفت مطّلعون، لصحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "مجلس الوزراء قد يعيّن رئيسًا جديدًا لمجلس القضاء الأعلى يخلف القاضي جان فهد الّذي يشغل موقعه منذ العام 2012، مع العلم أنّ الأخير هو أحد المشاركين الأساسيين في التحضير لمؤتمر القضاء في قصر بعبدا".
وأفادت معطيات الصحيفة أنّ "لا تغيير سيطاول التفتيش القضائي برئاسة القاضي بركان سعد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: الحكومة قد تعيّن خلفا للقاضي فهد ولا تغيير سيطاول التفتيش القضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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