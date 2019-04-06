مصادر الجمهورية: الحكومة قد تعيّن خلفا للقاضي فهد ولا تغيير سيطاول التفتيش القضائي

لفت مطّلعون، لصحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "​مجلس الوزراء​ قد يعيّن رئيسًا جديدًا ل​مجلس القضاء الأعلى​ يخلف القاضي ​جان فهد​ الّذي يشغل موقعه منذ العام 2012، مع العلم أنّ الأخير هو أحد المشاركين الأساسيين في التحضير لمؤتمر القضاء في ​قصر بعبدا​".

وأفادت معطيات الصحيفة أنّ "لا تغيير سيطاول ​التفتيش القضائي​ برئاسة القاضي ​بركان سعد​".