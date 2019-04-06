الجمهورية: عون بحث مع غطاس خوري في التعيينات الادارية والمواقف منها

أشارت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بحث مع المستشار السياسي لرئيس الحكومة الوزير ​غطاس خوري​ سلة من الملفات العالقة بينه وبين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وشكّل العلاقة القائمة بينهما على خلفيات النظرة المختلفة الى عدد منها"، موضحة انّ "البحث تناول تفصيلاً ​التعيينات​ الإدارية المطروحة والمواقف المتناقضة منها، وخصوصاً ما يتصل منها بتعيينات نواب حاكم مصرف ​لبنان​، كذلك بالنسبة الى ما أثاره هجوم وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ على الحاكم وتوقيته غير المناسب في ظل الصعوبات الإقتصادية التي يواجهها لبنان، وخصوصاً تلك المتصلة بالوضع النقدي والضغوط التي تتعرّض لها العملة الوطنية".

ولفتت المصادر الى أن "البحث تشعب ليشمل بالإضافة الى ​خطة الكهرباء​ المطروحة على الجلسة الاستثنائية ل​مجلس الوزراء​ بعد غد الإثنين، المواقف التي منعت اللجنة الوزراية من البَت ببعض الجوانب المهمة في هذه الخطة، ولاسيما منها تلك المتصلة بدور المديرية العامة للمناقصات في ​التفتيش المركزي​ وموضوع تشكيل الهيئة الناظمة الذي ترفضه وزيرة الطاقة ندى البستاني".