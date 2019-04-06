جريح سوري بسقوطه داخل غرفة مصعد مبنى سراي ميس الجبل

سقط عامل سوري يدعى ب.ح داخل غرفة مصعد مبنى سراي ​ميس الجبل​ الحكومي قضاء مرجعيون وهو في حال حرجة. وفي المعلومات ان العامل كان يبيت مع زملائه في مبنى السراي وهو قيد الانشاء وقد سقط من طريق الخطأ.

وعلى الفور عملت ​جمعية الرسالة​ الاسلامية للاسعاف الصحي و​الصليب الاحمر اللبناني​ على نقله الى ​مستشفى​ ميس الجبل الحكومي للمعالجة. وحضرت ​القوى الامنية​ لفتح تحقيق في الحادث.