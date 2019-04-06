جريح سوري بسقوطه داخل غرفة مصعد مبنى سراي ميس الجبل

سقط عامل سوري يدعى ب.ح داخل غرفة مصعد مبنى سراي ميس الجبل الحكومي قضاء مرجعيون وهو في حال حرجة. وفي المعلومات ان العامل كان يبيت مع زملائه في مبنى السراي وهو قيد الانشاء وقد سقط من طريق الخطأ.
وعلى الفور عملت جمعية الرسالة الاسلامية للاسعاف الصحي والصليب الاحمر اللبناني على نقله الى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة. وحضرت القوى الامنية لفتح تحقيق في الحادث.
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