الجمهورية: لا جلسة عادية للحكومة الاسبوع المقبل دون الاتفاق على تعيينات مصرف لبنان

أشارت مصادر عبر "الجمهورية" الى أنه "تبين من جو الاجتماع الذي عقد بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ والمستشار السياسي لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أن جلسة ​مجلس الوزراء​ الأسبوعية المقبلة قد تكون يتيمة، بعدما تبيّن انه من الصعب التفاهم على عقد جلسة عادية للمجلس الأسبوع المقبل بسبب ما سيرافق زيارتي الرئيسين البلغاري و​اليونان​ي لبنان، ما بين التاسع والثاني عشر من الشهر الجاري، من ترتيبات ومواعيد مكثفة"، مضيفة: "كذلك ستشكّل اجتماعات وزراء خارجية لبنان وقبرص واليونان ومعهم وزراء ​السياحة​، المقررة في العاشر من الجاري، سبباً إضافياً لعدم انعقاد الجلسة الحكومية الّإ في حال حصول التفاهم المنشود على التعيينات في ​مصرف لبنان​ ومواقع إدارية مختلفة".

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