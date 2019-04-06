البيت الأبيض: المحادثات التجارية مع الصين "حققت تقدما"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض إن المحادثات التجارية مع مسؤولين صينيين بواشنطن "حققت تقدما في العديد من القضايا الرئيسية" ولكن "ما زال هناك قدر كبير من العمل" يتعين القيام به.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان أوردته قناة الحرة الامريكية اليوم السبت إن المفاوضين الأمريكيين والصينيين" سيظلون على اتصال مستمر لحل القضايا المعلقة" في المحادثات التجارية.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الأول الخميس، أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن التجارة خلال أربعة أسابيع.

وقال ترامب أثناء اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خي الذي يرأس وفد بلاده في أحدث جولة من محادثات التجارة بين البلدين في واشنطن، "إن اتفاقا للتجارة مع الصين بات قريبا جدا". مؤكدا أنه سيعقد قمة مع نظيره الصيني في واشنطن في حال تم الوصول لاتفاق مع الصين.

بدوره، قال "ليو" : "حققنا تقدما كبيرا في المفاوضات"، بينما أعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أن بعض القضايا الرئيسية في محادثات التجارة ما زالت تحتاج إلى الحل.