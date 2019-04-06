حدث ليلًا| إغلاق مسجد الرحمة وإجراء جديد لغرامات السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

أعلن قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار، اليوم السبت، عن 13 منطقة بالمحافظة للصيانة.

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، بتشميع مسجد الرحمة الذي شهد مقتل إمامه أثناء صلاة الجمعة، على يد أستاذ جامعي بمنطقة فيصل؛ لحين انتهاء التحقيقات، كما أمرت بندب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة المجني عليه.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

"لن نسمح بفتح أي زوايا".. إجراءات جديدة من الأوقاف بعد حادث مسجد الرحمة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تعليماته لمديري المديريات بالتصدي للزوايا غير المرخصة، تحسبا لاعتلاء أي شخص من غير حاملي تصاريح الخطابة، على المنابر، لقطع الطريق على المتطرفين.

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وزير خارجية روسيا يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، في زيارة للبلاد تستغرق يومين، يلتقي خلالها سامح شكري وزير الخارجية، لبحث القضايا المشتركة.

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"مفيش خروج من غير تذكرة".. كامل الوزير يعلن نظامًا جديدًا للسكة الحديد

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيادة أماكن بيع تذاكر السكك الحديدية؛ تسهيلًا على المواطنين، مؤكدًا فرض غرامات على من لا يحمل تذكرة قطار.

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"دماء على المنبر".. قصة "الرحمة" من مقتل الإمام لإقالة وكيل الأوقاف

بعد أيام من تعرض إمام بمحافظة الإسكندرية، لمحاولة الاعتداء على يد مصل اعترض على خطبة الجمعة، لقي محمد العدوي الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.

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النيابة تغلق مسجد الرحمة بعد مقتل إمامه وتتحفظ على شقة المتهم

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، بتشميع مسجد الرحمة الذي شهد مقتل إمامه أثناء صلاة الجمعة، على يد أستاذ جامعي بمنطقة فيصل؛ لحين انتهاء التحقيقات، كما أمرت بندب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة المجني عليه.

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بعد مقتل إمام الهرم.. قرارات إقالة وإحالة للنيابة لمسؤولي "أوقاف الجيزة"

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إقالة عددًا من قيادات مديرية أوقاف الجيزة لإخلالهم بالواجب الوظيفي على خلفية حادث مقتل إمام مسجد الرحمة في الهرم.

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بالصور.. سقوط أمطار في كفر الشيخ ورفع حالة الطوارئ

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، لسقوط أمطار مصوحبة بموجة برودة، دون اضطراب في حركة السير على الطرق العامة والسريعة داخل المحافظة.

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بعد قليل.. قطع الكهرباء عن 13 منطقة في القليوبية للصيانة

أعلن قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار، اليوم السبت، عن 13 منطقة بالمحافظة للصيانة.

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وزيرة الثقافة: مشاركة 12 دولة في "مهرجان دمنهور للفلكلور" يؤكد مكانة مصر

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الدورة السابعة من "مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور" يستضيف هذا العام ٢٥ فرقة فنية من ١٢ دولة عربية وأجنبية.

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ليبيا على صفيح ساخن.. خط زمني لعملية "الفتح المبين"

بدأت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تحركاتها نحو مدينة طرابلس، لاستعادة السيطرة عليها وتطهيرها من الإرهابيين والميليشيات المسلحة.

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الجيش الليبي يستعيد السيطرة على بوابة الـ27 في طرابلس

أعلن مصدر عسكري ليبي، اليوم السبت، أن قوات الجيش الليبي استعادت سيطرتها على بوابة الـ 27 في طرابلس.

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"الدول السبع" تدعو لوقف القتال في ليبيا

دعا وزراء خارجية مجوعة الدول السبع، لوقف العمليات العسكرية في ليبيا، بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والميليشيات المنتمية لحكومة الوفاق الوطني، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

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في الجمعة السابعة.. الجزائريون يطالبون ببناء "جمهورية بسواعد الشباب"

تظاهر ملايين الجزائريين في العاصمة والولايات، احتجاجًا على ما وصفوه بـ "مواصلة بقايا النظام بقائهم في المناصب المهمة بالسلطة".

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السودان: تظاهرات ليلية عشية تظاهرة مليونية

اندلعت في الساعات الأولى من فجر السبت، عدة تظاهرات بأحياء في العاصمة السودانية، الخرطوم، عملت الشرطة على تفريقها بالغاز المسيل للدموع.

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ترامب يزور كاليفورنيا لمتابعة الجدار مع المكسيك ويؤكد أن "النظام ممتلئ"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن المهاجرين الذين يعبرون المكسيك صوب الولايات المتحدة على أمل عبور الحدود يجب أن يعودوا من حيث أتوا لأن النظام الأمريكي المكلف بالنظر في طلباتهم ممتلئ.

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محامي ترامب يتحرك لمنع الكشف عن الإقرارات الضريبية

طلب محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة من وزارة الخزانة الأمريكية رفض محاولة أعضاء ديمقراطيين بالكونجرس بالكشف عن الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس.

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حكومة بريطانيا مستعدة لإجراء محادثات جديدة مع المعارضة بشأن "بريكست"

قال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، إن الحكومة مستعدة لإجراء مزيد من المناقشات خلال اليومين المقبلين مع حزب العمال المعارض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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بريطانيا تحذف عبارة "الاتحاد الأوروبي" من جوازات السفر

بدأت السلطات البريطانية في طرح جوازات سفر لمواطنيها بدون عبارة "الاتحاد الأوروبي"، رغم فشل خروجها من التكتل الأوروبي حتى الآن.

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"الصحة الكويتية: البلاد خالية تماما من وباء (كورونا)

أكدت وزارة الصحة الكويتية، مساء أمس الجمعة، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة وأعلى درجات الحيطة لمواجهة وباء (كورونا) رغم عدم تفشيه.

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