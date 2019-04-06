​مؤتمر صحفي لوزير التعليم ولقاء شكري بنظيره الروسي.. أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، ويعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، ونرصدها في السطور التالية:

القاهرة.. يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

عمان.. يفتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بمنطقة البحر الميت بالأردن، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار (نحو نظم تعاون جديدة)، ويشارك به عدد من رؤساء الدول وحوالي ألف شخصية من قادة الأعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية، وإعلاميون وأكاديميون من 50 دولة.

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سوهاج.. يفتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني يرافقه محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصارى عددا من المشروعات الأثرية بمركزى البلينا وأخميم بالمحافظة، والإعلان عن كشف أثرى جديد بمنطقة الديابات بمركز أخميم.

القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في "أحداث عنف الضاهر"، للنطق بالحكم.

القاهرة.. يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين مؤتمراً صحفياً بديوان عام الوزارة في تمام الساعة الثالثة عصرا.