"حر ومطر ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تعلن طقس السبت والأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يومي السبت والأحد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد ويكون لطيف على غرب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، إن طقس اليوم السبت، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

وأضافت، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد .

وأوضحت، أن الرياح تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

كما توقعت، أن تشهد البلاد غدًا الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تمتد إلى القاهرة ، مع رياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 24 الصغرى 13

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 21 الصغرى 11

الوجه البحري والقاهرة العظمى 26 الصغرى 14

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جنوب سيناء والغردقة العظمى 26 الصغرى 14

شمال الصعيد العظمى 32 الصغرى 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 35 الصغرى 17

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد

السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 الصغرى 13

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 28 الصغرى 12

الوجه البحري والقاهرة العظمى 30 الصغرى 17

جنوب سيناء والغردقة العظمى 28 الصغرى 14

شمال الصعيد العظمى 32 الصغرى 16

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 36 الصغرى 19

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