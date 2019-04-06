البحرية البريطانية ترصد سفينة كورية شمالية يشتبه أنها انتهكت العقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

رصدت البحرية البريطانية سفينة كورية شمالية يشتبه في انتهاكها العقوبات حيث قامت بعملية نقل لشحنة في عرض البحر في خطوة محظورة بموجب العقوبات الدولية ضد نظام بيونج يانج.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن الحكومة البريطانية قولها على موقعها الإلكتروني إن سفينة تابعة للبحرية الملكية رصدت الناقلة "سايبيول" التي ترفع علم كوريا الشمالية مع سفينة مجهولة في شرق بحر الصين في الساعات الأولى من يوم 2 مارس الماضي وأرسلت صورا كأدلة على حدوث عملية نقل غير قانونية بالنسبة للأمم المتحدة.

وتزامنت عملية رصد السفينة مع تحقيق منفصل تجريه كوريا الجنوبية بشأن ناقلة منتجات نفطية محلية يشتبه في قيامها بعمليات نقل حمولة غير قانونية في عرض البحر مع سفن كورية شمالية.

ويأتي التحقيق أيضا مع استعداد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان للسفر إلى واشنطن الأسبوع القادم لإعادة إحياء المحادثات بشأن برنامج كوريا الشمالية.