مجلس الأمن يعقد اجتماعاً حول فنزويلا يوم الأربعاء

يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل اجتماعاً بطلب من الولايات المتحدة وبحضور نائب رئيسها مايك بنس لمناقشة الأزمة الإنسانية التي تتخبّط فيها فنزويلا.

وقال دبلوماسيون إنّ مجلس الأمن سيلتئم في جلسة علنية الأربعاء المقبل، بناء على طلب تقدّمت به الخميس واشنطن القلقة من تدهور الوضعين السياسي والاقتصادي في فنزويلا وتداعيات ذلك على العائلات والأطفال في هذا البلد.

ولاحقاً قال بنس في خطاب ألقاه في هيوستن بولاية تكساس "يوم الأربعاء المقبل سأخاطب مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فنزويلا".

وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنّ "الولايات المتحدة ستحضّ العالم على نبذ نظام مادورو الفاشل والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي ومساعدتنا في إنهاء الأزمة الإنسانية".

وشدّد بنس على أنّ "الولايات المتحدة تدعو اليوم كل دولة إلى الاعتراف بخوان جوايدو رئيساً لفنزويلا وعلى الوقوف إلى جانب الحرية".

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وينسب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأزمة الإنسانية التي تعاني منها بلاده إلى العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها، لكنّ المعارض خوان جوايدو يؤكّد أنّ الفساد الحكومي هو السبب.

واعترفت الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة في يناير بجوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا.

وطلبت واشنطن في فبراير الماضي في مجلس الأمن إصدار قرار يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا وايصال المساعدة الإنسانية بدون أي عوائق، لكن روسيا والصين لجأتا إلى الفيتو.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية ومجموعة من الخبراء الأميركيين في مجال الصحة تقريراً تحدثوا فيه عن نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية في فنزويلا، إضافة إلى انتشار الأمراض.

ولفتوا إلى "وضع إنساني ملحّ ومعقّد"، مطالبين الأمم المتحدة بالردّ بهدف إيجاد حلّ للأزمة.