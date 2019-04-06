فرنسا تجدد رفض إعادة كل مواطنيها المنتسبين لداعش في سوريا

جدد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير رفض بلاده "إعادة جماعية" للإرهابيين الفرنسيين وعائلاتهم الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي وما يزالون محتجزين في سوريا.

وأكدت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، اليوم الجمعة، أن السلطات في باريس أعدت، منذ وقت قصير، لائحة بأسماء 250 رجلاً وامرأة وطفلاً، محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة أخيراً خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالمياً، بشأن عودة الإرهابيين إلى دولهم.

وقال كاستانير، في المؤتمر الصحافي الختامي للقاء وزراء داخلية دول مجموعة السبع في باريس، إنه "من المنطقي أن تحضّر السلطات كل الفرضيات. وإعادة الإرهايين كانت واحدة من الفرضيات التي حضرتها".

غير أن الوزير أضاف أنه "لم يتم النظر أبداً في إعادة جماعية"، مؤكداً أن فرنسا لن تقرر إعادة أبناء الإرهايين إلى فرنسا إلا بدارسة "كل حالة على حدة". ورفض أن يكون الرأي العام هو من يملي الموقف الفرنسي.

وأعيد خمسة أيتام إلى فرنسا في 15 مارس الماضي من مناطق الأكراد في سوريا. كما أعيدت طفلة تبلغ ثلاث سنوات في 27 مارس، حكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق.

ومنذ أسابيع، تتزايد المطالبات بعودة أبناء الإرهابيين، في ملف حساس بالنسبة لفرنسا التي تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية منذ عام 2015.