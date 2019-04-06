العربية للطيران تعزز رحلاتها الجوية من المغرب

امت العربية للطيران المغرب، المتخصصة في النقل الجوي منخفض التكلفة، بمواصلة تعزيز وتنويع شبكتها الدولية انطلاقا من المغر وأعلنت الشركة الإماراتية عن إطلاق خمسة خطوط جديدة في موسم الصيف انطلاقا من الدار البيضاء وطنجة نحو الخارج. وستوجه الرحلات من المغرب نحو عدة وجهات منها تونس شرقا، ولشبونة البرتغالية، وعاصمة جمهورية التشيك براگ، وأيضا نحو مدينة بيزا الإيطالية. وعززت العربية للطيران المغرب شبكتها بإضافة رحلات إضافية إلى عواصم أوروبية منها لندن وبروكسل ومدريد وباريس، وفي فرنسا أيضا مدن ليون ومونبوليي.

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