بحضور نائب ترامب.. مجلس الأمن ينعقد الأربعاء لمناقشة الأزمة في فنزويلا

قال دبلوماسيون، السبت، إن مجلس الأمن الدولي يستعد لعقد اجتماع لمناقشة الأزمة في فنزويلا.

الجلسة المقرر عقدها، الأربعاء المقبل، جاءت بطلب من واشنطن القلقة من تدهور الوضعين السياسي والاقتصادي في فنزويلا وتداعيات ذلك على العائلات والأطفال في هذا البلد.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الذي قال في خطاب ألقاه في هيوستن بولاية تكساس: "يوم الأربعاء المقبل سأخاطب مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فنزويلا".

وأضاف بنس أنّ "الولايات المتحدة ستحضّ العالم على نبذ نظام مادورو الفاشل والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي ومساعدتنا في إنهاء الأزمة الإنسانية".

وشدّد بنس على أنّ "الولايات المتحدة تدعو اليوم كل دولة إلى الاعتراف بخوان جوايدو رئيساً لفنزويلا وعلى الوقوف إلى جانب الحرية".

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وينسب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأزمة الإنسانية التي تعاني منها بلاده إلى العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها، لكنّ المعارض خوان جوايدو يؤكّد أنّ الفساد الحكومي هو السبب.

واعترفت الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة في يناير/كانون الثاني بجوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا.

وطلبت واشنطن في فبراير/شباط في مجلس الأمن إصدار قرار يدعو الى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا وإيصال المساعدة الإنسانية بدون أي عوائق، لكن روسيا والصين لجأتا إلى الفيتو.

وأعلنت فنزويلا، الخميس الماضي، بدء إجراءات محاكمة جوايدو، بعد سحب الحصانة البرلمانية منه بتهمة "خيانة الوطن".